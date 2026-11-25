В среду, 25 ноября, Европейский парламент окончательно одобрил бюджет Евросоюза на 2027 год. Отдельно заложено 650 млн евро на обслуживание долга по кредиту в поддержку Украины.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

За принятие бюджета проголосовали 406 депутатов, против выступили – 184, еще 69 парламентариев воздержались. Общий объем обязательств в бюджете на 2027 год зафиксировали на уровне 199,7 млрд евро, а фактические выплаты составят 211,5 млрд евро.

Как отмечается, в бюджете предусмотрели 650 млн евро на расходы по кредиту для Украины, что соответствует предложению Еврокомиссии.

Также Европарламент добился дополнительных 300 млн евро на финансирование своих приоритетов. В частности, речь идет об увеличении расходов на научные исследования, транспортную и энергетическую инфраструктуру, программу Erasmus+, гражданскую защиту, управление границами, военную мобильность, сотрудничество со странами-соседями и гуманитарную помощь.

При этом предусмотрено усиление кибербезопасности и защиты институтов и представительств ЕС. По сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, финансирование стран Южного и Восточного соседства ЕС увеличили на 39 млн евро. Еще по 30 млн евро добавили на гуманитарную помощь и управление границами и миграцией.

Также в ходе переговоров согласовали дополнительное финансирование:

21,5 млн евро – на исследования по программе «Горизонт Европа»;

22,5 млн евро – на транспортные и энергетические сети;

14 млн евро – на программу Erasmus+;

13,5 млн евро – на механизм гражданской защиты;

по 10 млн евро – на военную мобильность и меры в сфере климата и охраны окружающей среды.

В то же время Европарламент, Совет ЕС и Европейская комиссия в совместном заявлении признали возможность покрытия расходов на обслуживание этого займа в 2027 году путем привлечения специального финансового инструмента «Кредит в поддержку Украины».

Напомним, ранее Евросоюз одобрил предоставление 45 млрд евро помощи Украине в 2027 году.

Также президент Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить общие расходы многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. В то же время финансирование Украины предлагали сохранить на уровне до 100 млрд евро.

Как известно, против привязки бюджета Евросоюза к финансированию Украины ранее выступили премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, венгерский премьер Петер Мадьяр, а также содокладчики Европейского парламента по вопросам следующей многолетней финансовой рамки Зигфрид Мурешан и Карла Таварес.

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