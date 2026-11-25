Укрзализныця запускает новый поезд Интерсити №777/778 сообщением Киев-Львов, который будет курсировать без остановок на промежуточных станциях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

2 ноября 2026, 11:14 Эвакуация из поездов во время воздушной тревоги: как пассажирам уберечься от обстрелов и что должна изменить «Укрзализныця» Транспортный эксперт Александр Красноштан объяснил правила безопасности для пассажиров и необходимость модульных укрытий на железнодорожных остановках.

Со Львова он будет отправляться в 6:18 и прибывать в Киев в 12:30. В обратном направлении отправление из столицы запланировано на 17:00, а прибытие во Львов – на 22:58.

В УЗ отметили, что поезд №777/778 станет самым быстрым на этом маршруте. Время в пути составит 5 часов 58 минут.

«Первый рейс – 4 декабря. Билеты уже в продаже. Чтобы увидеть новую схему этого поезда, обновите приложение», – говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре УЗ запустила новую функцию: теперь видны среднее количество задержек и эвакуационных остановок.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», более половины опрошенных отметили, что вражеские обстрелы инфраструктуры «Укрзализныци» не повлияли на их поведение из-за отсутствия потребности в междугородних железнодорожных поездках. При этом 14% активных пользователей УЗ полностью отменили или отложили запланированные поездки.

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