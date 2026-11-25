Укрзализныця запускает новый поезд Интерсити №777/778 сообщением Киев-Львов, который будет курсировать без остановок на промежуточных станциях.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Со Львова он будет отправляться в 6:18 и прибывать в Киев в 12:30. В обратном направлении отправление из столицы запланировано на 17:00, а прибытие во Львов – на 22:58.
В УЗ отметили, что поезд №777/778 станет самым быстрым на этом маршруте. Время в пути составит 5 часов 58 минут.
«Первый рейс – 4 декабря. Билеты уже в продаже. Чтобы увидеть новую схему этого поезда, обновите приложение», – говорится в сообщении.
Напомним, что в октябре УЗ запустила новую функцию: теперь видны среднее количество задержек и эвакуационных остановок.
Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», более половины опрошенных отметили, что вражеские обстрелы инфраструктуры «Укрзализныци» не повлияли на их поведение из-за отсутствия потребности в междугородних железнодорожных поездках. При этом 14% активных пользователей УЗ полностью отменили или отложили запланированные поездки.
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