В Украине уже с 1 января 2027 года средняя зарплата воспитателей детсадов может вырасти до 21–25 тысяч гривен.

Такие изменения станут возможными, если общины перейдут на новую систему оплаты труда педагогов, сообщила «РБК-Украина» заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.

По ее словам, речь идет не только о «голом» должностном окладе, а об общем среднем заработке педагогов с опытом после обновления системы начислений.

12 ноября 2025, 16:57 Образование, медицина и культура: сравнение зарплат работников отраслей и профильных чиновников На инфографике – как отличаются зарплаты работников образования, медицины и культуры от зарплат чиновников профильных министерств – Минобразования, Министерства здравоохранения и Минкультуры.

Сейчас, по данным Коноваловой, около 400 общин уже перешли на новую систему оплаты труда. Еще примерно 800 планируют сделать это с 1 января.

«С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения МОН рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования», – рассказала заместитель министра образования и науки.

В то же время решение о переходе детсадов на новую систему принимают общины, поскольку выплаты финансируют из местных бюджетов, добавила Коновалова.

«Министерство проводит с ними работу, чтобы они определили повышение зарплат одним из приоритетов», – заверила чиновница.

Коновалова пояснила, что раньше должностной оклад педагогов дошкольного образования был ниже минимальной зарплаты, а надбавки за дополнительную работу или другие обязанности не увеличивали их реальный заработок. Из-за этого работники фактически получали минимальную оплату.

«Теперь должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, а к нему добавляются разные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошколья с опытом может достичь 21-25 тысяч гривень», – уточнила заместитель министра образования и науки.

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