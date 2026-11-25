Новый обмен военнопленными между Украиной и россией может состояться в конце ноября или начале декабря. Он станет частью договоренностей о масштабном возвращении пленных, которое планируют провести в несколько этапов и которое может охватить более тысячи человек.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его цитирует Новини.Live.

13 ноября 2026, 13:18 Жест для Вашингтона или гуманитарный шаг: что означает крупнейший обмен пленными Правозащитник Александр Павличенко объяснил, почему крупнейший обмен военнопленными не означает изменения позиции Кремля, является ли он лишь гуманитарным шагом и какие договоренности могли бы свидетельствовать о реальном прогрессе.

«Это более или менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться», – отметил он.

По словам Буданова, масштабный обмен не удастся провести за один день, поэтому он будет разделен на несколько этапов, во время каждого из которых планируется возвращать по несколько сотен человек.

Он также сообщил, что подготовка продолжается с участием российской стороны, однако в процессе остаются противоречия в списках военнопленных, которых должны вернуть.

«Есть определенные утыкания такие классические наши, что того отдадим, того не отдадим, но мы это уже проходили много лет», – добавил глава ОП.

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что Украина и россия при согласии американской стороны договорились о проведении крупнейшего обмена военнопленными.

Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что во время следующего обмена пленными между Украиной и россией домой могут вернуться по меньшей мере тысяча украинцев.

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