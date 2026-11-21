Содокладчики Европейского парламента по вопросам следующей многолетней финансовой рамки Зигфрид Мурешан и Карла Таварес отказались поддержать проект переговорной позиции по бюджету ЕС, предложенный главой Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Депутаты считают, что предложенный бюджет не соответствует будущим потребностям Евросоюза и фактически отбрасывает его назад. По их мнению, предусмотренных средств недостаточно для финансирования новых приоритетов – в частности, конкурентоспособности, обороны и инноваций – без сокращения поддержки сплоченности и сельского хозяйства.

«Бенефициары бюджета ЕС не могут платить цену за решения государств-членов увеличить свои национальные бюджеты. По мере роста национальных бюджетов государства-члены хотят вносить меньший вклад в Европу, одновременно ожидая от нее больших результатов», – заявил Зигфрид Мурешан.

Европарламент также планирует совместно с Европейским советом искать оптимальный механизм финансирования бюджета за счет собственных ресурсов ЕС. Среди предложений депутатов – цифровой сбор с крупных платформ, взнос с криптоактивов и налог на онлайн-азартные игры и ставки.

В то же время содокладчики обращают внимание на проблему доступности жилья и сокращение финансирования внешней деятельности Евросоюза.

«Сокращение расходов на внешнюю деятельность оставит Европу и ее партнеров более уязвимыми именно в то время, когда глобальная нестабильность растет. Нам нужен бюджет, который будет соответствовать ожиданиям граждан – вместе мы можем этого достичь, и в этом духе мы приветствуем шаг Европейского совета к заключению соглашения о собственных ресурсах», – заявила Карла Таварес.

Президент Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить общие расходы многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. В то же время финансирование Украины предлагали сохранить на уровне до 100 млрд евро.

Напомним, ранее Украина получила от Европейского Союза почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за всю историю программы.

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