Российские войска в среду, 25 ноября, сбросили авиабомбу ФАБ-500 на жилую застройку Славянска Донецкой области. В результате удара погиб 77-летний мужчина, еще десять гражданских получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, авиабомба упала вблизи многоквартирного дома. Среди раненых – шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 28 до 82 лет.

У пострадавших диагностировали взрывчатые и черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, переломы, ушибы и контузии. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Также в результате взрыва повреждены четыре многоквартирных и шесть частных домов, а также автомобили.

«При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – указано в сообщении.

Напомним, 25 ноября россияне атаковали один из жилых районов Запорожья, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей, среди них – один ребенок.

Также сообщалось, что враг ударил по многоэтажке в Одессе и гражданскому предприятию в Житомирской области, в результате чего есть погибший и раненые.

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