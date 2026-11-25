Американское правительство рассматривало возможность приобретения доли компании Nvidia и считает, еще не поздно» это сделать.
Об этом в интервью «New York Post» сказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
Трамп считает, что успех Nvidia является ключевым для сохранения преимущества США в сфере искусственного интеллекта – и что он даже открыт к тому, чтобы компания предоставила американскому правительству долю в капитале, отметив, что Intel в прошлом году передала 10% своей стоимости.
«Я думал об этом. Я сказал: «возможно, мне стоит это сделать», но еще не поднимал эту тему. Вероятно, еще не поздно», – сказал Трамп.
Как известно, рыночная капитализация Nvidia составляет около $3,75 трлн, гипотетическая доля в 10% (по аналогии с Intel) обошлась бы американскому бюджету примерно в $375 млрд.
Также президент США заявил, что вмешался в ситуацию, связанную с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуаном, чтобы добиться его восстановления. В частности, он заверил совет директоров, что исполнительная власть не имеет претензий к Хуану.
По словам Трампа, если бы Nvidia выбрала «не того человека» на замену Хуану, это «было бы ужасным развитием для страны во многих аспектах».
Отмечается, что Трамп неоднократно хвалил Хуана и подчеркивал свою роль в возвращении директора Nvidia на должность.
Напомним, 12 ноября Дженсен Хуанг покинул должности генерального директора и президента Nvidia после публикаций о его внебрачных отношениях с женщиной, которую американские спецслужби подозревают в шпионаже в пользу Китая.
Однако 23 ноября совет директоров единогласно восстановил Хуанга в должности, заявив, что правительство США заверило в отсутствии угроз для нацбезопасности.
Также мы информировали, что Трамп подписал соглашение об ИИ-контроле с руководителями технологических компаний.
Тем временем американский технологический рынок пережил наибольшее однодневное падение с апреля 2025 года. После убедительной победы демократов на промежуточных выборах инвесторы начали массово продавать акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, опасаясь усиления ограничений на строительство дата-центров.
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