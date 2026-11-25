Украина ожидает от Соединенных Штатов предложения по дате новой встречи переговорных команд, которая должна состояться в четырехстороннем формате с участием европейских партнеров.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после переговоров с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
По словам главы государства, Украина уже проделала значительную работу, чтобы полноценно вовлечь Европу в мирный процесс с участием США. Теперь Киев ожидает определения времени следующей встречи американской стороной.
Во время переговоров с Цахкной Зеленский также проинформировал о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре и отметил важность поддержания устойчивости страны.
Напомним, накануне президент Зеленский заявил, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся достичь мирного соглашения между Украиной и россией как можно быстрее, в идеале – до января 2027 года.
Сам Трамп, реагируя на заявление Зеленского, ответил, что «не привязан к срокам» в вопросе завершения войны в Украине.
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