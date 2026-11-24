Высший совет правосудия оставил в силе решение об увольнении с должности судьи ликвидированного Окружного административного суда Киева (ОАСК) Евгения Аблова. Он также утратил право на получение пожизненного денежного содержания.

Об этом сообщают «Схемы» со ссылкой на источники в Высшем совете правосудия.

Во вторник, 24 ноября, ВСП рассмотрел жалобу Аблова на решение одной из дисциплинарных палат о его увольнении. Большинством голосов члены Высшего совета правосудия отклонили жалобу и оставили соответствующее решение в силе.

Как отмечают журналисты, еще три года назад Аблов пытался уйти в отставку, чтобы получать пожизненное денежное содержание. Однако после увольнения он утратил такое право.

Как известно, Евгений Аблов занимал должность заместителя председателя ликвидированного ОАСК Павла Вовка. В декабре 2013 года он принял решение, которым обязал спецназовцев разогнать активистов Майдана, а в 2017 году признал законной схему закупки так называемых «рюкзаков Авакова».

НАБУ подозревает Аблова и других судей ОАСК в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия, а также создания искусственных препятствий в их работе.

Кроме того, по данным расследования «Схем», Аблов мог сыграть ключевую роль в подготовке плана Кремля по «легализации» статуса экс-президента Виктора Януковича в случае захвата Киева российскими войсками.

Напомним, в июле 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении главе ОАСК Вовку, Аблову, руководителю ГСА Холоднюку и другим. По версии следствия, Вовк организовал и создал преступную организацию. Как считают детективы, эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также политических элит и бизнес-кругов.

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