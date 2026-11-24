Верховный суд оставил без изменений решение о взыскании активов родственников покойного бывшего начальника Государственной экологической инспекции Карпатского округа Николая Ладовского.

Такое решение 11 ноября принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск к родственникам покойного экс-начальника Госэкоинспекции Карпатского округа Николая Ладовского. Речь идет о трех квартирах в Ивано-Франковске, нежилом помещении в Ивано-Франковске площадью 208,8 кв. м, автомобилях Volkswagen Touareg 2021 года выпуска и Mercedes–AMG G 63 2023 года выпуска общей стоимостью 19,94 млн грн. Ранее Ладовского обвиняли в незаконном обогащении, но дело закрыли в связи со смертью обвиняемого.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала конфискацию почти всех активов, кроме одной из квартир. Сторона ответчиков подала кассационные жалобы.

«Кассационные жалобы оставить без удовлетворения. Решение ВАКС от 12 января 2026 года и постановление АП ВАКС от 11 мая 2026 года в части удовлетворенных исковых требований о признании необоснованными активов № № 1, 2, 3, 5, 6 и их взыскании в доход государства оставить без изменений. Возобновить исполнение решения ВАКС от 12 января 2026 года и постановления АП ВАКС от 11 мая 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов депутата Киевсовета Игоря Галайчука и его жены Марии. По данным САП, депутат Галайчук и его жена Мария на протяжении 2021–2022 годов приобрели в собственность семь земельных участков под Киевом и построили два дома общей стоимостью 9,7 млн грн. Кроме того, в результате продажи двух земельных участков и двух домов по ценам, выше стоимости их приобретения, супруги получили доход на общую сумму 10 млн грн. Анализом официальных доходов и расходов семьи установлено, что они не имели достаточных законных доходов для приобретения этих активов.

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