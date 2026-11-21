Российское судно, которое 21 ноября атаковали украинские беспилотники, потеряло управление и оказалось в территориальных водах Финляндии. На борту корабля продолжается пожар, который может привести к новым взрывам или даже затоплению судна.

Об этом заявил командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин.

По словам Ильина, украинские беспилотники поразили корабль в российских территориальных водах. После этого судно потеряло управление, и течением его занесло в финские воды. Ответственность за проведение морской спасательной операции перешла к Финляндии.

Командующий пограничной службой отметил, что сейчас нет подробной информации о грузе на борту. Из-за этого сложно оценить возможные риски взрыва. Кроме того, пожар на судне пока не удалось взять под контроль.

«Более подробной информации о грузе нет, поэтому я не могу сказать, насколько велик риск взрыва. Дело в том, что пожар еще не взяли под контроль, поэтому возможно, что взрывы там все еще будут происходить. Если пожар будет продолжаться неконтролируемо в течение длительного времени, корабль может даже затонуть», – сказал Ильин.

Экипаж корабля отвечает за тушение пожара, тогда как финская пограничная служба координирует спасательную операцию на море.

Ранее об атаке на грузовое судно в Финском заливе заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, корабль направлялся в Калининград, а нападение на него совершили два беспилотника.

После атаки финские военные временно ограничили воздушное и морское движение в восточной части Финского залива.

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