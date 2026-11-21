Вечером 21 ноября в Калининградской области россии дважды объявляли воздушную тревогу. После сообщений местных властей о подозрительном объекте со стороны Литвы в портовом городе Балтийск прогремели взрывы и была слышна работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По его словам, сигнал тревоги сработал из-за «подозрительного объекта со стороны Литвы». Российский чиновник заявил, что специалисты провели необходимые проверки и не обнаружили угрозы.

Однако менее чем через час после этих заявлений сирены в регионе прозвучали повторно. Это произошло несмотря на объяснения местных властей, что предыдущая тревога якобы была учебной, а сигнал о воздушной цели – ложным.

В Балтийске, где расположена база Балтийского флота россии, очевидцы слышали многочисленные взрывы и звуки беспилотников. Также сообщалось о работе российской ПВО.

Кроме того, во время воздушной тревоги жители региона получили сообщения от мобильных операторов о возможном временном ограничении доступа к интернету по соображениям безопасности.

Напомним, Силы обороны Украины 20 ноября и в ночь на 21 ноября поразили четыре военных объекта российских оккупантов. Под удар попали склад боеприпасов в Крыму, два пункта управления и автомобильный мост через Северский Донец.

Кроме этого, 19 ноября поразили крупные резервуары нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в российском Татарстане, которая является одним из ключевых узлов нефтепровода «Дружба».

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