Воины Сил обороны поразили сосредоточение личного состава российского подразделения «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс «Тор».
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Как отмечается, в оккупированном Бердянске Запорожской области поражено место сосредоточения личного состава подразделения «Рубикон» – центра беспилотных технологий российской армии.
При этом на ВОТ Луганской области украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тор», который использовался для противовоздушной обороны вражеских войск.
По данным Генштаба, под удары попали пункты управления беспилотниками противника – в районах Токмака Запорожской области и Цукурино Донецкой области.
Кроме этого, Силы обороны также атаковали военную логистику оккупантов. В частности, в районах Новоалександровки Запорожской области и Моспино Донецкой области были поражены склады материально-технических средств российских подразделений.
В Генштабе отметили, что масштабы ущерба уточняются, и пообещали, что работа по уничтожению военных целей врага будет продолжаться.
Как известно, Силы обороны Украины 20 ноября и в ночь на 21 ноября поразили четыре военных объекта российских оккупантов. Под удар попали склад боеприпасов в Крыму, два пункта управления и автомобильный мост через Северский Донец.
Кроме того, 16 ноября Силы обороны сообщили о поражении нефтебазы «Флэш Энерджи» в Ростовской области и пунктов управления российских подразделений на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.
Напомним, ночью дроны снова ударили по ключевому узлу нефтепровода «Дружба» в Татарстане.
Также сегодня в Генштабе подтвердили поражение Новошахтинского НПЗ в Ростовской области рф.
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