Воины Сил обороны поразили сосредоточение личного состава российского подразделения «Рубикон» во временно оккупированном Бердянске и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс «Тор».

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

12 ноября 2026, 17:50 Закон «килл-зоны»: в ноябре россия может потерять в Украине целую армию Общие потери российской федерации в Украине в ноябре могут превысить 70 тысяч военнослужащих.

Как отмечается, в оккупированном Бердянске Запорожской области поражено место сосредоточения личного состава подразделения «Рубикон» – центра беспилотных технологий российской армии.

При этом на ВОТ Луганской области украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тор», который использовался для противовоздушной обороны вражеских войск.

По данным Генштаба, под удары попали пункты управления беспилотниками противника – в районах Токмака Запорожской области и Цукурино Донецкой области.

Кроме этого, Силы обороны также атаковали военную логистику оккупантов. В частности, в районах Новоалександровки Запорожской области и Моспино Донецкой области были поражены склады материально-технических средств российских подразделений.

В Генштабе отметили, что масштабы ущерба уточняются, и пообещали, что работа по уничтожению военных целей врага будет продолжаться.

Как известно, Силы обороны Украины 20 ноября и в ночь на 21 ноября поразили четыре военных объекта российских оккупантов. Под удар попали склад боеприпасов в Крыму, два пункта управления и автомобильный мост через Северский Донец.

Кроме того, 16 ноября Силы обороны сообщили о поражении нефтебазы «Флэш Энерджи» в Ростовской области и пунктов управления российских подразделений на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Напомним, ночью дроны снова ударили по ключевому узлу нефтепровода «Дружба» в Татарстане.

Также сегодня в Генштабе подтвердили поражение Новошахтинского НПЗ в Ростовской области рф.

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