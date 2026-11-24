Кабинет Министров отменил привязку бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к фиксированной численности военнообязанных. Отныне квота на бронирование будет рассчитываться от фактического количества работников.
Об этом сообщил Украинский совет оружейников.
Ранее оборонные предприятия могли бронировать до 95% военнообязанных работников, однако их количество определяли на основе численности, зафиксированной в решении Министерства обороны о признании предприятия критически важным.
Таким образом, даже в случае расширения производства и увеличения штата предприятия не могли автоматически увеличивать количество забронированных работников.
Отныне квота в 95% будет рассчитываться от фактического количества военнообязанных работников предприятия. Это позволит оборонным производителям расширять штат и наращивать производство без дополнительных бюрократических ограничений.
В Украинском совете оружейников отметили, что отмена этой нормы была одним из их ключевых требований в диалоге с государственными органами.
Следующим приоритетом Совета является сокращение сроков рассмотрения обращений Координационным центром. На данный момент ускоренная процедура рассмотрения в течение семи рабочих дней предусмотрена лишь для отдельных неотложных обращений.
Украинский совет оружейников настаивает, чтобы такой срок распространялся на все вопросы, которые касаются оборонно-промышленного комплекса.
«В условиях полномасштабной войны оборонные производители не должны дополнительно доказывать срочность своих потребностей. Продолжаем работать над тем, чтобы правила бронирования соответствовали реальным потребностям украинского ОПК», – подчеркнули в Совете.
Напомним, в конце октября Кабинет министров обнародовал обновленные правила бронирования критически важными предприятиями военнообязанных работников. В частности, компаниям ОПК уменьшили квоту на максимально возможный уровень бронирования от мобилизации до 95%.
Также сообщалось, что премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал подготовку общественного договора касательно мобилизации и бронирования до 1 декабря.
В то же время министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко сообщил, что около 10-15% предприятий могут потерять статус критически важных после пересмотра критериев его предоставления.
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