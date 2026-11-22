Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над расширением режима прекращения огня между Украиной и россией. По его словам, предыдущие договоренности позволили провести гуманитарную операцию по эвакуации людей из оккупированных Олешек в Херсонской области. Теперь американская сторона хочет распространить подобный механизм на большее количество населенных пунктов.

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

21 ноября 2026, 15:12 Зеленский назвал населенные пункты, где планируют новые гуманитарные миссии по примеру Олешек Зеленский назвал населенные пункты Херсонской и Запорожской областей, где планируют провести гуманитарные миссии по примеру Олешек. Список уже передали США.

Американский президент также отметил роль первой леди Мелании Трамп в гуманитарных инициативах между Украиной и россией.

«Она очень хорошо поработала над отношениями между Украиной и россией, сотрудничая со многими замечательными людьми. Теперь мы переходим к более широкому формату», – заявил Трамп.

Он пояснил, что предыдущие договоренности предусматривали эвакуацию людей из городов и населенных пунктов. По словам президента США, это, вероятно, помогло спасти жизни многих гражданских.

«Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Теперь мы сделаем то же самое, но в большем масштабе», – сказал Трамп.

Напомним, ранее первая леди США Мелания Трамп сообщала, что работает над достижением нового прекращения огня между Украиной и россией. Она выразила надежду, что соответствующих договоренностей удастся достичь еще до Рождества.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила США и омбудсмену актуализированный перечень населенных пунктов на временно оккупированной части Херсонщины и Запорожья, где планируется организовать гуманитарные миссии для эвакуации населения по сценарию Олешек.

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