В прошлом учебном году украинские школьники потеряли в среднем 12,3% учебного времени из-за воздушных тревог. Сирены звучали как минимум раз на протяжении 41% учебных дней.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.

16 октября 2026, 13:02 Лишь 42% школ в Украине могут продолжать обучение во время тревог – МОН В Украине 42% школ имеют укрытия, в которых можно продолжать обучение во время воздушных тревог. В целом укрытиями обеспечены 82% учеников и воспитанников детских садов.

В МОН подсчитали, что в прошлом году тревоги забрали в школах более десятой части учебного времени.

Министр отметил, что воздушные тревоги для детей означают не только прерывание уроков, но и длительное пребывание в укрытиях. Поэтому безопасность учеников остается одним из главных приоритетов образовательной системы.

Сейчас 88,8% школ и 91% детских садов в Украине работают в очном или смешанном формате. Все школы, которые обучают детей по таким моделям, обеспечены укрытиями.

Министерство образования и науки сейчас стремится обустроить защитные сооружения так, чтобы дети могли полноценно продолжать там обучение во время воздушных тревог.

Также министр акцентировал внимание на подготовке учебных заведений к зиме. По его словам, тепло в школах и детских садах является важной составляющей безопасности детей, поэтому к этому вопросу привлекают громады, правительство и международных партнеров.

Напомним, сейчас 42% украинских школ обустроены убежищами, где во время воздушной тревоги можно не просто пересидеть опасность, но и полноценно продолжать учебный процесс. В целом же укрытия доступны для 82% школьников и воспитанников детсадов.

В этом году Кабмин утвердил правила проведения обучения в школах в условиях затяжных воздушных тревог – теперь образовательные учреждения получили право самостоятельно определять оптимальный формат уроков с учетом ситуации с безопасностью.

Кроме того, в МОН ранее проинспектировали 10 887 учебных заведений относительно их устойчивости к длительным отключениям света. Выяснилось, что более 90% школ имеют возможность работать автономно свыше восьми часов, тогда как самые сложные показатели зафиксировали в столице.

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