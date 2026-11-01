Премьер Канады готов отложить торговое соглашение до смены президента США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов отложить заключение торгового соглашения с США до смены американского президента, если не удастся договориться с администрацией Дональда Трампа.

Об этом Карни рассказал в интервью Politico.

24 октября 2026, 17:19 Трамп частично смягчил пошлины на товары из Канады Администрация президента США Дональда Трампа освободит часть товаров из Канады от дополнительной пошлины.

По словам премьера, Канада готова быстро заключить взаимовыгодное соглашение, однако не согласится на условия, противоречащие ее интересам.

На вопрос, готов ли он ждать следующего президента США, Карни ответил утвердительно.

«Нам придется это сделать, если потребуется», – сказал он.

Премьер добавил, что отсутствие договоренности будет иметь негативные последствия не только для Канады, но и для американских семей и бизнеса.

Торговые переговоры между странами осложнились после их срыва в августе и введения новых пошлин. При этом Карни подчеркнул, что у Канады есть другие экономические возможности, в частности благодаря углублению партнерства с Европейским Союзом.

Он заявил, что страна стремится построить с ЕС самые тесные отношения между отдельным государством и объединением, расширяя сотрудничество в сферах торговли, технологий, науки, культуры и образования.

Отдельно Карни подчеркнул необходимость снижать технологическую зависимость от других государств и частных компаний. В качестве примера он привел зависимость Украины от спутниковой системы Starlink, работу которой может ограничивать ее владелец.

«Если вы подключены к спутниковой системе, которую миллиардер, почти триллионер, может в любой момент отключить, это не очень хорошая идея», – отметил премьер.

Карни также раскритиковал непоследовательность американской политики в отношении Украины. В частности, он обратил внимание на изменения в подходах США к санкциям против россии и поставкам Украине оборонных средств.

«Это не способствует решению проблемы», – заявил он.

Напомним, ранее администрация Дональда Трампа решила освободить отдельные категории канадских товаров от дополнительной 50-процентной пошлины. Изменения должны были вступить в силу 30 октября и касались, в частности, упаковочных материалов, холодильного оборудования и отдельных видов бумажной продукции.

Также сообщалось, что американская сторона обвинила Канаду в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США. Марк Карни отверг обвинения и подчеркнул, что торговые меры Оттавы стали ответом на пошлины Вашингтона и направлены на защиту канадской экономики.

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