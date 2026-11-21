Украина и россия конкурируют за китайское оптоволокно, необходимое для производства беспилотников, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы. Из-за резкого роста спроса цена на эту продукцию за последние месяцы увеличилась в шесть раз.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, россия сейчас имеет преимущество в борьбе за китайское оптоволокно благодаря большим финансовым возможностям и централизованной системе закупок. В 2026 году спрос на эту продукцию существенно вырос. Среди ее крупнейших потребителей – Украина и россия.

Если весной километр высококачественного оптоволокна стоил около 4 долларов, то теперь его цена достигает 30 долларов. На подорожание повлиял не только спрос со стороны производителей беспилотников, но и потребности центров обработки данных, которые также активно используют оптическое волокно.

Эксперты объясняют преимущество Москвы особенностями организации закупок. Как рассказал Financial Times украинский трейдер, поставляющий оптоволокно из Китая, россия закупает его централизованно и крупными партиями. В Украине же рынок разделен между сотнями компаний и посредников, каждый из которых самостоятельно ищет поставщиков и оформляет заказы.

По словам трейдера, о ситуации на рынке он узнает непосредственно от китайских компаний. В частности, с августа некоторые партии оптоволокна начали поступать без логотипов и маркировки производителей. В то же время отдельные поставщики, похоже, неохотно работают с такой продукцией.

«Оптоволокно, которое не попадает в Украину, попадает в россию. Это почти игра с нулевой суммой», – отметил собеседник издания.

Напомним, недавно Китай ограничил экспорт компонентов для дронов, в частности реактивных двигателей, автопилотов и радиомодулей, которые российская федерация использовала при производстве ударных беспилотников.

Тем временем в The Wall Street Journal заявили, что китайские компании помогли россии наладить производство и масштабировать выпуск новых реактивных «Шахедов», поставляя для них турбореактивные двигатели и другие важные компоненты.

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