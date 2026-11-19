Китай ограничил экспорт компонентов для дронов, в частности реактивных двигателей, автопилотов и радиомодулей, которые российская федерация использовала при производстве ударных дронов.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он отметил, что с 18 ноября в Китае вступили в силу новые правила экспортного контроля, которые охватывают часть комплектующих, используемых в производстве российских ударных беспилотников.

26 октября 2026, 15:50 Откуда россия взяла компоненты для новой крылатой ракеты «Филин» Большинство деталей в новой российской крылатой ракете Филин – из США и Китая. Также некоторые детали рф импортировала из Швейцарии и Японии. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

В частности, новые требования распространяются на двигатели, которые россияне используют в реактивных версиях «Шахедов».

В перечень оборудования, экспорт которого потребует специального разрешения, также вошли:

реактивные двигатели с тягой от 400 ньютонов и другие двигатели для БПЛА мощностью более 16 кВт;

радиомодули с выходной мощностью от 30 дБм или возможностью управления более чем десятью беспилотниками;

мощные бесколлекторные электродвигатели;

регуляторы оборотов двигателей.

В то же время ряд китайских комплектующих, которые Москва использует в производстве дронов, остался вне новых ограничений. Среди них:

антенны с адаптивной защитой от помех (CRPA) с китайскими платами; установленные на «Герань-2»;

навигационные модули;

антенны HARXON;

камеры на стабилизированных подвесах;

сервоприводы, которые применяют в «Герань-4».

«Экспортный контроль охватывает лишь часть того, что имеет значение для российского вооружения, но это начало. Мы передали детальную информацию об этих компонентах и их китайских производителях и рассчитываем на строгий контроль за их экспортом», – добавил Власюк.

Новые правила не предусматривают полного запрета поставок оборудования за границу, однако обязывают китайских экспортеров получать соответствующие разрешения.

Также Власюк отметил, что Киев передал информацию о каждом китайском компоненте в российском оружии: фото, маркировку, данные о производителе.

«Меньше китайских компонентов в российских дронах – быстрее наступление мира», – подчеркнул уполномоченный президента.

Напомним, недавно Украина передала полный перечень западных компонентов, обнаруженных в российских ракетах, представителю Европейского Союза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану.

Тем временем в «The Wall Street Journal» заявили, что китайские компании помогли россии наладить производство и масштабировать выпуск новых реактивных «Шахедов», поставляя для них турбореактивные двигатели и другие важные компоненты.

Также медиа писали, что китайские компании продолжают поставлять в Иран и россию компоненты для производства ударных дронов, в частности Shahed-136, несмотря на санкции США, что усложняет усилия Вашингтона по сдерживанию военных программ своих противников.

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