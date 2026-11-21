Татьяна Ким, попавшая под санкции Евросоюза, оставила должность генерального директора Wildberries. Вместо нее маркетплейс возглавил Алексей Куликов.

Об этом сообщает The Bell.

Как отмечает издание, Ким также потеряла контроль над RWB – объединенной структурой Wildberries и рекламной компании Russ. Кадровые изменения произошли 19 ноября.

Отметим, что 16 ноября Евросоюз ввел санкции против Татьяны Ким. Ограничения также распространяются на компании, в которых предпринимательнице принадлежит более 50% или над которыми она осуществляет контроль.

В то же время RWB планирует заключить сделку со своим крупнейшим кредитором – российским банком ВТБ. Финансовое учреждение рассчитывает получить 5% акций WB Банка, а также доли в финансовых сервисах и цифровых проектах маркетплейса. Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что украинские атаки на склады Wildberries отсрочили заключение сделки, однако не отменили ее. О стратегическом партнерстве с Wildberries банк ВТБ объявил в июне 2026 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что атаки Украины по логистическим объектам в россии, в частности Wildberries, являются ответом на удары рф по украинской логистике.

Еще 14 августа сообщалось, что общие потери сети логистических хабов рф Wildberries и продавцов маркетплейса от ударов украинских беспилотников по складам компании могут составлять от 600 до 800 млрд рублей (около 10 млрд долларов США).

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