Вблизи Болгарии затонуло грузовое судно с пшеницей

Утром 16 ноября вблизи побережья Болгарии затонуло грузовое судно BETUL 8 под флагом Сомали.

Об этом сообщили агентство «Novinite» и Болгарское национальное телевидение (БНТ).

На борту судна находились 12 членов экипажа, их удалось спасти.

7 октября 2026, 13:52 Дроны у берегов Болгарии: рф уже не считает исключительные экономические зоны стран НАТО неприкосновенными Александр Коваленко объяснил, зачем россия атакует гражданские суда в исключительных экономических зонах стран НАТО и способны ли Болгария и Румыния защитить судоходство.

«Судно под флагом Сомали подало сигнал SOS в 9:15 утра в понедельник. Его принял Морской координационный центр по спасению в Варне. Экипаж сообщил, что корабль терпит бедствие примерно в 40 морских милях (74 км) к юго-востоку от мыса Калиакра, в пределах исключительной экономической зоны Болгарии», – говорится в сообщении «Novinite».

По данным Министерства транспорта Болгарии, BETUL 8 следовало из румынского порта Тулча в Египет с грузом пшеницы.

К спасательной операции привлекли четыре судна Морской группы противоминной обороны в Черном море (MCM Black Sea): два болгарских, одно румынское и одно турецкое.

Также в ней участвовали ВВС Болгарии, задействовавшие два вертолета «Кугар» и самолет Су-25 для наблюдения и разведки района.

Как сообщили СМИ, всех членов экипажа удалось спасти. Среди них – восемь граждан Турции и четверо Азербайджана.

Причины затопления судна пока не установлены.

Напомним, 28 октября возле побережья Болгарии в Черном море морские дроны атаковали контейнеровоз. Все 18 членов экипажа, среди которых четверо украинцев и 14 граждан Филиппин, спасены.

Кроме этого, в начале октября в исключительной экономической зоне Болгарии дроны атаковали два гражданских судна – одно из них затонуло, а экипаж другого спасли. Из-за этого президент Илияна Йотова срочно созвала заседание Консультативного совета по нацбезопасности.

А в конце октября в Черном море возле побережья Румынии потерпело аварию и перевернулось коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских островов. Среди экипажа были украинцы.

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