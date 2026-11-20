Утром 20 ноября из-за массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в Киеве и трех западных областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго и ДТЭК.

Как отмечается, аварийные отключения электроэнергии ввели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Из-за российских ударов ситуация в энергосистеме остается крайне сложной, поэтому ограничения применили для стабилизации ее работы.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и обещают дополнительно сообщать об изменениях.

В то же время в ДТЭК сообщили, что в результате массированной атаки без света осталась часть жителей пяти районов Киева:

Печерского;

Соломенского;

Голосеевского;

Днепровского;

Дарницкого.

В других районах столицы действуют экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения оборудования и перегрузки электросетей. В настоящее время аварийные бригады ликвидируют последствия атаки и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителям.

Напомним, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.

Кроме того, ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.

А вчера, 19 ноября, в пяти областях Украины также были зафиксированы обесточивания из-за вражеских ударов по энергообъектам. В четырех регионах вынужденно применяли аварийные отключения электроэнергии.

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