Европейский Союз вызовет представителя россии при ЕС из-за массированной атаки на Киев 20 ноября, вследствие которой получили повреждения несколько иностранных посольств.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

5 октября 2026, 15:04 Угрозы дипломатам в Киеве: чего добивается россия и повлияет ли это на помощь Украине Политолог Александр Леонов объяснил, зачем россия угрожает иностранным дипломатам в Киеве и может ли это повлиять на поддержку Украины.

По ее словам, пока российский диктатор владимир путин проходил по красной дорожке в китайском Шэньчжэне, российские войска наносили удары по украинской столице.

«Пока путин проходил по красной дорожке в Шэньчжэне, российские удары поразили Киев и повредили несколько европейских и неевропейских посольств», – написала Каллас.

Она подчеркнула, что дипломатические представительства находятся под защитой международного права, однако россия ежедневно демонстрирует пренебрежение к нему.

В ответ на атаку Европейский Союз намерен вызвать российского представителя при ЕС для объяснений.

«В ответ мы вызовем представителя россии при ЕС из-за сегодняшних ударов. Мы и в дальнейшем будем увеличивать помощь Украине и усиливать давление на россию, чтобы она прекратила свою войну», – заявила Каллас.

Напомним, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Вследствие атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.

Как известно, в начале октября Министерство иностранных дел россии призвало иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами.

Спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что представительство ЕС в Киеве продолжает работать без изменений. А посол ЕС в Украине Катарина Матернова добавила, что несмотря на угрозы россии иностранным дипломатам в Киеве продолжают работать все 25 посольств государств-членов Европейского Союза.

Ранее СМИ также писали о том, что европейские государства могут получить законные основания для ударов по территории россии, если российские войска атакуют их посольства в Украине. Согласно международному праву, масштабное нападение на дипломатическое представительство может расцениваться как вооруженная агрессия против государства, которое оно представляет.

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