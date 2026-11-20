САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из подразделений Департамента защиты национальной государственности СБУ. По версии следствия, он разглашал информацию из уголовных производств в обмен на дорогие подарки и услуги.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По данным издания «Слово и дело», речь идет о бывшем должностном лице СБУ Павле Дударе.

По версии следствия, в конце 2024 года должностное лицо СБУ согласилось передавать информацию о ходе расследования дела относительно завладения нефтью и нефтепродуктами ПАО «Укрнафта».

В частности, как утверждают правоохранители, он сообщал о запланированных следственных действиях доверенному лицу одного из бенефициаров группы «Приват». По данным издания «Слово и дело», речь идет о Богдане Якимце.

Причастность бенефициаров группы «Приват» к возможному совершению преступления проверяют в рамках этого уголовного производства.

Как отмечают в САП, разглашение этой информации могло позволять фигурантам избегать ограничений, связанных с введенными санкциями, ареста активов и их розыска.

По версии следствия, в обмен на эту информацию должностное лицо получило оплаченный отдых для своей семьи в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоимостью 160 тысяч гривен. По данным правоохранителей, в конце декабря 2024 года там отдыхали его жена и дети.

Кроме того, по данным САП, должностное лицо могло передавать информацию с ограниченным доступом бывшему директору по бурению АО «Укргаздобыча», которое входит в группу «Нафтогаз». По информации «Слово и дело», речь идет об Александре Потернаке.

В частности, по версии следствия, служащий передавал сведения из закрытых государственных баз данных, а также информацию, которая находится в распоряжении операторов и провайдеров телекоммуникаций.

За это, по версии следствия, должностное лицо СБУ получило в пользование автомобиль BMW X5. Машину оформили на компанию, которую правоохранители считают подконтрольной вероятному взяткодателю. По данным САП, автомобилем фактически пользовались служащий и его жена.

Бывшему должностному лицу СБУ сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и разглашении сведений досудебного расследования по ч. 3, ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины.

Также о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу по ч. 3 ст. 369 УК Украины сообщили доверенному лицу одного из бенефициаров группы «Приват» и бывшему директору по бурению «Укргаздобычи». По данным «Слово и дело», речь идет о Богдане Якимце и Александре Потернаке.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии с принципом презумпции невиновности, все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в начале сентября Национальное антикоррупционное бюро провело новые обыски в рамках уголовного производства о возможном получении и предоставлении неправомерной выгоды, незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением, в котором фигурируют два должностных лица Службы безопасности Украины Павел Дударь и Иван Сухорада.

А в августе 2025 года НАБУ провело обыск в квартире начальника одного из управлений Службы безопасности Украины Павла Дударя и его матери Валентины в рамках дела о возможном получении неправомерной выгоды и разглашении данных досудебного расследования.

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