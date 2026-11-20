Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным и лидером Китая Си Цзиньпином вызвала волну критики среди республиканцев в Конгрессе США и союзников Украины в Европе. Политики опасаются, что договоренности могут усилить позиции россии и помочь ей финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает Politico.

19 ноября 2026, 16:32 Декларация без Украины: договариваются ли Трамп, Си и путин о новом мировом порядке Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко объяснил, почему в декларации Трампа, Си и путина нет Украины и Европы и свидетельствует ли саммит о новом переделе мира.

Обеспокоенность возникла после трехстороннего саммита, который состоялся 19 ноября в китайском Шэньчжэне. По его итогам США, Китай и россия согласовали совместное заявление из четырех пунктов, которое предусматривает, в частности, увеличение добычи энергоносителей и осуждение Международного уголовного суда и других подобных органов, которые пытались привлечь россию к ответственности за военные преступления в Украине.

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин назвал договоренности Трампа с путиным и Си Цзиньпином большой ошибкой, которая вряд ли поможет снизить цены на топливо в США.

«Они используют доходы от экспорта для финансирования войны и убийств украинских гражданских. Я считаю, что это большая ошибка. К тому же это неправильный способ решения проблемы, поскольку он фактически не мог повлиять на цены на дизельное топливо до промежуточных выборов», – заявил Корнин.

Другой сенатор-республиканец Том Тиллис выразил надежду, что демократы, которые получат большинство в Конгрессе, смогут заставить администрацию Трампа отвечать за ее решения.

В частности, он раскритиковал решение президента приостановить действие отдельных положений нового закона, который вводил пошлины на российские нефть и газ.

Сенатор Синтия Ламмис также предостерегла, что увеличение поставок российских нефтепродуктов на мировой рынок может уменьшить стимулы для развития нефтеперерабатывающих мощностей в самих Соединенных Штатах.

В то же время в Белом доме заверяют, что договоренности с россией не означают отказа Трампа от намерения завершить войну в Украине. Пресс-секретарь администрации Оливия Уэйлз заявила, что президент стремится увеличить предложение нефти на мировом рынке, чтобы снизить цены на бензин для американских потребителей.

«Президент Трамп предан достижению длительного, справедливого мира в Украине и прекращению бессмысленных убийств. Он последовательно выступает за увеличение предложения нефти на рынке, чтобы снизить цены на бензин для американцев», – подчеркнула она.

По данным издания, мировые энергетические рынки почти не отреагировали на результаты саммита. В то же время возможности россии увеличить поставки нефтепродуктов остаются ограниченными из-за украинских ударов по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Напомним, в четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне состоялись переговоры между представителями Китая, США и россии. По итогам была принята совместная декларация о мире, которая предусматривает снижение ядерных рисков, соблюдение иммунитетов должностных лиц, реформирование ООН, а также расширение производства и поставок нефтепродуктов.

Трамп и путин также провели отдельную двустороннюю встречу на полях саммита. Переговоры длились около 40 минут, а главной темой разговора стала война в Украине.

В то же время Трамп заявил, что не будет принимать окончательных решений относительно войны в Украине без консультаций с президентом Владимиром Зеленским.

А накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что войну россии против Украины можно завершить за одну встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина. По его мнению, для этого Вашингтон и Пекин должны оказывать реальное экономическое давление на москву.

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