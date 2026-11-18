Президент Польши Кароль Навроцкий подарил главе Белого дома Дональду Трампу на его 80-летие дубовое кресло, инкрустированное янтарем. При этом о подарке не знало ни посольство в США, ни польский МИД.

Об этом сообщают местные медиа RMF24 и TVN24.

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Отмечается, что кресло передали еще 14 июня, когда Навроцкий посетил Вашингтон по случаю 250-летия подписания Декларации независимости США и 80-летия Трампа. Польский лидер принял участие в гала-вечере UFC Freedom 250 возле Белого дома, а также в банкете, организованном президентом Трампом.

По данным СМИ, еще до визита руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач обещал, что хозяин Белого дома получит два подарка: официальный и личный. Первый был официальный – мраморную табличку, которую должны поместить на будущую Триумфальную арку в Вашингтоне.

О втором подарке канцелярия не сообщала. В СМИ тогда появлялась информация, что Трамп получит золотые запонки. Однако, по данным TVN, речь идет о кресле, инкрустированном янтарем, на котором изображена американская символика.

Уточняется, что личный подарок держали в строгой тайне даже от большинства работников Канцелярии президента, а некоторые польские чиновники узнали о кресле с янтарем и американской символикой лишь тогда, когда его фото начало распространяться в сети.

Журналисты также разыскали мастера, изготовившего трон – Люциана Мирту, которого несколько месяцев назад президент Навроцкий наградил Офицерским крестом ордена Возрождения Польши за выдающиеся заслуги перед польской культурой.

В комментарии TVN24 Мирта рассказал, что история этого подарка началась еще при президентстве Анджея Дуды. В 2018 году мастер передал ему первое кресло с янтарной отделкой. Впоследствии президентская канцелярия заказала у него еще одно – его планировали подарить Дональду Трампу во время его первой каденции.

«Это кресло заказал президент Дуда, чей срок заканчивался. Президент Трамп тогда не приехал, а я успел сделать второе кресло и с ним остался», – рассказал мастер, не раскрыв его стоимости.

Уже перед поездкой Навроцкого в Вашингтон президентская канцелярия снова обратилась к мастеру. По его словам, он согласился передать кресло, попросив возместить лишь минимальные расходы на его изготовление.

При этом Пшидач подтвердил передачу кресла. По его словам, подарок произвел на американского лидера и руководство США сильное впечатление. На вопрос, почему о подарке не сообщили, Пшидач ответил, что не помнит деталей и доставкой подарков не занимается и также не раскрыл цену кресла.

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На эту новость отреагировал ряд польских политиков. В частности, член польского Сейма Томаш Трела сообщил, что направит в канцелярию президента Польши обращение относительно подарка, тоже назвав кресло «троном».

«Янтарный трон» для Трампа от Навроцкого. Я направляю конкретные вопросы в офис президента: кто и сколько заплатил за эту прихоть и это подхалимство перед Трампом? Хватит Навроцкому выбрасывать государственные деньги на ветер!», – написал Трела в соцсетях.

Также на новость о подарке Навроцкого Трампу отреагировал депутат Европарламента, представитель партии Гражданская платформа действующего премьер-министра Дональда Туска Анджей Галицкий.

«Янтарный трон. От Навроцкого, для Трампа. Нет, это не искусственный интеллект. Когда думаешь, что в политике видел уже все, то появляется янтарный трон», – написал Галицкий.

Напомним, Федеральное бюро расследований США предотвратило нападение на территорию Белого дома, когда там проходил турнир UFC Freedom 250 во время празднования 80-летия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как известно, недавно Пентагон разрешил создать постоянную военную базу США на территории Польши.

Еще в мае руководитель Пентагона Хегсет отменил запланированное развертывание 4 тысяч американских военных в Польше, после чего Трампу пришлось вмешаться лично и публично изменить позицию относительно этого решения.

А впоследствии стало известно, что Польша предложила США $15 тысяч в год за каждого военного на своей территории.

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