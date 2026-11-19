В течение нескольких дней было зафиксировано использование российскими войсками беспилотников «Молния» с управлением через оптоволокно на разных участках фронта.

Об этом заявил внештатный советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

5 ноября 2026, 15:59 «Гербера» и модифицированная «Гербера-2»: из каких стран россия взяла детали для БПЛА В дроне Гербера и усиленном БПЛА Гербера-2 большинство деталей – из США и Китая, которые россия продолжает импортировать в обход санкций. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

«Еще год назад мы фиксировали первые попытки применения оптоволокна на «Молниях», но это не получило распространения», – отметил Бескрестнов.

Согласно его словам, в течение последних нескольких суток такие беспилотники зафиксировали на разных участках фронта. Как отмечается, такие дроны летят на высоте около 50 метров, а дальность их полета достигает 30 км вглубь Украины.

«Опасность таких БПЛА заключается в отсутствии радиосигнала для их обнаружения, низкой высоте полета (что усложняет выведение РЛС), возможности проводить разведку во время полета благодаря высокому качеству изображения, а также в неспособности РЭБ повлиять на БПЛА», – подчеркнул советник президента, поблагодарив украинских защитников за их обнаружение и сбитие.

Напомним, летом 2026 года «Флэш» сообщал, что российские оккупационные войска меняют тактику применения «Шахедов», все активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.

А недавно «Флэш» объяснил, почему россия снова массово атакует Украину бензиновыми «Шахедами».

Как известно, по данным ГУР МОУ, россия запустила аналог Starlink и уже применяет его в войне против Украины.

Также на инфографике от «Слово и дело» можно узнать, как менялось количество запущенных против Украины дронов за 2022–2026 годы.

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