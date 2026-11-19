В течение нескольких дней было зафиксировано использование российскими войсками беспилотников «Молния» с управлением через оптоволокно на разных участках фронта.
Об этом заявил внештатный советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.
«Еще год назад мы фиксировали первые попытки применения оптоволокна на «Молниях», но это не получило распространения», – отметил Бескрестнов.
Согласно его словам, в течение последних нескольких суток такие беспилотники зафиксировали на разных участках фронта. Как отмечается, такие дроны летят на высоте около 50 метров, а дальность их полета достигает 30 км вглубь Украины.
«Опасность таких БПЛА заключается в отсутствии радиосигнала для их обнаружения, низкой высоте полета (что усложняет выведение РЛС), возможности проводить разведку во время полета благодаря высокому качеству изображения, а также в неспособности РЭБ повлиять на БПЛА», – подчеркнул советник президента, поблагодарив украинских защитников за их обнаружение и сбитие.
Напомним, летом 2026 года «Флэш» сообщал, что российские оккупационные войска меняют тактику применения «Шахедов», все активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.
А недавно «Флэш» объяснил, почему россия снова массово атакует Украину бензиновыми «Шахедами».
Как известно, по данным ГУР МОУ, россия запустила аналог Starlink и уже применяет его в войне против Украины.
Также на инфографике от «Слово и дело» можно узнать, как менялось количество запущенных против Украины дронов за 2022–2026 годы.
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