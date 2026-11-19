Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 260 млн фунтов стерлингов. В него войдут более тысячи дальнобойных ударных беспилотников, часть из которых способна поражать цели на расстоянии более 1000 километров.

Об этом говорится в сообщении британского правительства.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Новый пакет помощи премьер-министр Великобритании Энди Бернэм должен представить во время встречи «коалиции желающих» в Берлине, сопредседателем которой он выступит.

В частности, Украина получит ударные дроны, способные нести тяжелые боевые части и уничтожать цели одним попаданием. Это позволит украинским военным атаковать предприятия по производству вооружений и другие законные военные объекты России далеко за линией фронта.

Кроме того, Великобритания изготовит и передаст Украине морские, логистические и разведывательные беспилотники. Их будут использовать для обеспечения военных на передовой, в частности доставки крови и медицинского оборудования.

Более 80% средств нового пакета потратят непосредственно в Великобритании. К производству привлекут предприятия, в частности малый и средний бизнес Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии.

Премьер-министр Энди Бернэм подчеркнул, что российские удары по украинской энергетике и попытки оставить миллионы людей без тепла зимой лишь усиливают решимость Лондона поддерживать Украину.

«Я полон решимости сделать все возможное, чтобы Украина могла защитить себя от российских атак и систематических ударов по критической инфраструктуре», – заявил он.

Британия также усиливает украинскую противовоздушную оборону. После визита президента Владимира Зеленского в Лондон в прошлом месяце страна начала поставки дополнительных легких многоцелевых ракет LMM, которые доказали свою эффективность против российских реактивных беспилотников.

Как отметили в британском правительстве, благодаря этим поставкам и помощи партнеров Украина сейчас сбивает около 70% реактивных дронов, тогда как в начале сентября этот показатель составлял лишь 30%.

Отдельно британское правительство сообщило, что 12 оборонных компаний Великобритании получили доступ к украинской платформе Avengers AI Labs. Она позволяет использовать реальные данные с поля боя, собранные тысячами дневных камер и инфракрасных датчиков, для обучения моделей искусственного интеллекта.

Напомним, недавно стало известно, что Украина в рамках зимнего пакета военной поддержки получит от Великобритании помощь на 317 миллионов долларов США. В пакет войдут более десяти радаров, более тысячи дополнительных ракет для ПВО малой дальности и пусковые установки.

Также в октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов финансовой поддержки. Из них 7 млрд фунтов направят на экономическую помощь в течение следующих трех лет, а еще 3 млрд – на поддержку британского экспорта, преимущественно для поставок вооружений.

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