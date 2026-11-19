Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 260 млн фунтов стерлингов. В него войдут более тысячи дальнобойных ударных беспилотников, часть из которых способна поражать цели на расстоянии более 1000 километров.
Об этом говорится в сообщении британского правительства.
Новый пакет помощи премьер-министр Великобритании Энди Бернэм должен представить во время встречи «коалиции желающих» в Берлине, сопредседателем которой он выступит.
В частности, Украина получит ударные дроны, способные нести тяжелые боевые части и уничтожать цели одним попаданием. Это позволит украинским военным атаковать предприятия по производству вооружений и другие законные военные объекты России далеко за линией фронта.
Кроме того, Великобритания изготовит и передаст Украине морские, логистические и разведывательные беспилотники. Их будут использовать для обеспечения военных на передовой, в частности доставки крови и медицинского оборудования.
Более 80% средств нового пакета потратят непосредственно в Великобритании. К производству привлекут предприятия, в частности малый и средний бизнес Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии.
Премьер-министр Энди Бернэм подчеркнул, что российские удары по украинской энергетике и попытки оставить миллионы людей без тепла зимой лишь усиливают решимость Лондона поддерживать Украину.
«Я полон решимости сделать все возможное, чтобы Украина могла защитить себя от российских атак и систематических ударов по критической инфраструктуре», – заявил он.
Британия также усиливает украинскую противовоздушную оборону. После визита президента Владимира Зеленского в Лондон в прошлом месяце страна начала поставки дополнительных легких многоцелевых ракет LMM, которые доказали свою эффективность против российских реактивных беспилотников.
Как отметили в британском правительстве, благодаря этим поставкам и помощи партнеров Украина сейчас сбивает около 70% реактивных дронов, тогда как в начале сентября этот показатель составлял лишь 30%.
Отдельно британское правительство сообщило, что 12 оборонных компаний Великобритании получили доступ к украинской платформе Avengers AI Labs. Она позволяет использовать реальные данные с поля боя, собранные тысячами дневных камер и инфракрасных датчиков, для обучения моделей искусственного интеллекта.
Напомним, недавно стало известно, что Украина в рамках зимнего пакета военной поддержки получит от Великобритании помощь на 317 миллионов долларов США. В пакет войдут более десяти радаров, более тысячи дополнительных ракет для ПВО малой дальности и пусковые установки.
Также в октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов финансовой поддержки. Из них 7 млрд фунтов направят на экономическую помощь в течение следующих трех лет, а еще 3 млрд – на поддержку британского экспорта, преимущественно для поставок вооружений.
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