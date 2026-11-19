В четверг, 19 ноября, российские войска ударили по жилой многоэтажке в Изюме, полностью разрушив подъезд дома. По меньшей мере 16 человек пострадали, среди них есть дети.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 12:11 руководитель области заявил, что российские войска ударили по жилому дому в Изюме. Отмечается, что в результате удара разрушен весь подъезд. Также произошло возгорание квартиры на пятом этаже в доме напротив.

Сначала было известно о 12 раненых. Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате российского удара по жилому дому в Изюме Харьковской области возросло до 16 человек, среди них – четверо детей.

Медики всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, а на месте поражения продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Как известно, российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине противокорабельные ракеты Оникс, а также 98 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Напомним, российские войска 18 ноября атаковали Одессу. В центре города поврежден жилой дом. Известно о трех погибших и раненых.

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