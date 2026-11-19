В Польше городской совет Кракова отклонил предложение мэра Лукаша Гибалы, который хотел приостановить партнерство со Львовом на фоне решения облсовета о провозглашении 2027-го «годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича».

Об этом сообщает местное медиа Polsat News.

Как отмечается, большинство в горсовете имеет правительственная «Гражданская коалиция», которая вместе с депутатами «Новой левицы» голосовала против предложения мэра Гибалы. По мнению депутатов «Гражданской коалиции», городской голова должен повторно обратиться к мэру Львова Андрею Садовому с просьбой выразить позицию относительно решения Львовского областного совета.

В частности, депутат Гжегож Ставовый объяснил, что постановление Львовского областного совета «формально не вступило в силу, оно не было опубликовано», а следовательно, оно недействительно. По его словам, Краков много лет сотрудничал со Львовом и между городами состоялось немало двусторонних визитов.

При этом, как уточняется, сам Гибала ранее заявил, что отзовет свое предложение, если Садовой осудит действия Львовского областного совета. Однако, по его словам, ответа на свое письмо он так и не получил.

Как известно, по данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», более половины украинцев считают решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Романа Шухевича и УПА рискованным для внешней политики.

Напомним, Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о приостановке поставок Украине крупного пакета военной помощи из-за решения Львовского облсовета.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий призвал польский парламент законодательно запретить использование красно-черного флага УПА.

Кроме того, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш летом заявлял, что Варшава будет блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеры.

А недавно в Варшаве неизвестные красной краской написали лозунг «Слава УПА» на двух памятниках. Посольство Украины в Польше считает этот инцидент провокацией в рамках гибридной войны россии.

Также данные нового социологического исследования свидетельствуют, что по состоянию на октябрь 2026 года 44 процента украинцев стали считать Польшу непредсказуемым и сложным соседом, против 38 по состоянию на июнь. Также вариант «стратегический партнер» в октябре выбрало на 5% меньше, чем летом.

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