Специализированная антикоррупционная прокуратура после 16 апреля 2027 года направит в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко и других в рамках дела о взятке.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 16 ноября сторона защиты ограничена в сроках на ознакомление с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Установить стороне защиты в уголовном производстве срок до 16 апреля 2027 года включительно для ознакомления с материалами досудебного расследования, к которым предоставлен доступ в уголовном производстве, после истечения которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к ним», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн к экс-главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко. Одновременно на него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение заграничные паспорта.

Напомним, НАБУ совместно с САП разоблачили коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины. По данным следствия, бывший топ-чиновник и действующий служащий ГПСУ систематически получали неправомерную выгоду за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

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