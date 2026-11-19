Апеляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор бывшей руководительнице Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталии Чеботарёвой и её первому заместителю Владимиру Мосийчуку. Их осудили к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно за взятку прокурору в размере 25 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

Отмечается, что суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб защиты на приговор от 9 ноября 2023 года. Тогда Чеботарёву и Мосийчука признали виновными в предложении и предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из подразделений прокуратуры Одесской области.

По результатам рассмотрения судьи отклонили жалобы защиты и оставили предыдущий приговор без изменений.

Таким образом, Чеботарёва проведёт за решёткой 6 лет, а Мосийчук – 5 лет. Кроме того, обоим запретили занимать определённые должности в течение трёх лет, постановили конфисковать всё принадлежащее им имущество и лишили 5-го ранга государственного служащего.

Решение вступило в законную силу с момента оглашения. В то же время осуждённые могут обжаловать его в кассационном порядке в Верховном Суде.

Напомним, антикоррупционный суд в ноябре 2023 года признал виновными Чеботарёву и Мосийчука в предоставлении неправомерной выгоды прокурору. Сторона защиты подала ряд жалоб на приговор. Апелляционный пересмотр длился почти 3 года.

По версии следствия, Чеботарёва вместе с Мосийчуком предложили руководителю управления прокуратуры Одесской области Михаилу Сербину ежемесячно выплачивать 25 тысяч долларов взятки.

Взамен прокурор должен был не препятствовать незаконной деятельности работников налоговой, связанной с получением взяток от предпринимателей, а также не привлекать их к ответственности.

По данным следствия, только за ноябрь 2019 года должностные лица могли получить от предпринимателей около 250 тысяч долларов неправомерной выгоды.

В сентябре 2025 года суд отказал защите в проведении экспертизы видео- и аудиозаписей негласных следственных действий.

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