Крупнейшая криптобиржа мира могла подвергнуться хакерской атаке – СМИ

Соучредитель Binance Чанпэн Чжао заявил, что крупнейшая в мире криптобиржа могла подвергнуться хакерской атаке. В то же время в компании сообщают, что в настоящее время проверяют этот инцидент.

Об этом пишет Bloomberg.

Чанпэн Чжао, известный как CZ, уже не управляет Binance, однако остается крупнейшим акционером компании. Он сообщил, что криптобиржа, вероятно, столкнулась с хакерской атакой.

В настоящее время Binance проверяет сообщения о возможном инциденте с безопасностью. Представитель биржи отметил, что специалисты компании срочно анализируют обстоятельства и обнародуют дополнительную информацию через официальные каналы после ее подтверждения.

Пользователей призвали остерегаться мошенничества, не переходить по неофициальным ссылкам и не передавать посторонним лицам данные своих учетных записей.

На фоне сообщений о возможном взломе криптовалютный рынок оказался под дополнительным давлением. Биткоин дешевел на 3,7% – ниже $79 тысяч. По приведенным данным, это самый низкий уровень с сентября. Другие криптовалюты также потеряли в цене.

Снижение коснулось и американского фондового рынка: индекс Nasdaq 100 завершил торговую сессию со снижением почти на 1,4%.

Напомним, летом курс Bitcoin опустился ниже $60 000 – это стало самым низким показателем за 20 месяцев на фоне массового сброса рисковых активов.

Кроме этого, ранее появлялась информация, что криптобиржа Binance передала российским спецслужбам данные пользователей, переводивших криптовалюту в поддержку Вооруженных сил Украины.

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