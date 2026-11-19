Лидер Китая Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным призвал к полному запрету и ликвидации ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что три государства должны приложить все усилия, чтобы не допустить ядерной войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

1 сентября 2025, 19:08 «Ядерный клуб»: сколько боеголовок имеют ядерные страны США пока единственные, кто продолжают сокращать количество ядерных боеголовок в своем арсенале. В то же время россия, Британия, Китай и другие страны ядерного клуба увеличивают свои запасы. Подробнее о количестве боеголовок стран – на инфографике.

Во время переговоров в китайском Шэньчжэне Си Цзиньпин сравнил ядерное оружие с «дамокловым мечом», который нависает над всем человечеством.

Китайский лидер призвал США, россию и Китай соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, поддерживать глобальную стратегическую стабильность и совместно работать над предотвращением ядерной войны.

По его словам, ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее никогда нельзя допустить.

Си Цзиньпин также предложил наладить регулярные контакты на высоком уровне между тремя государствами и создать механизмы кризисной связи. Это, по его мнению, поможет избежать просчетов и не допустить перерастания противоречий в военные конфликты.

Кроме того, китайский лидер призвал Вашингтон и Москву уважать суверенитет, политические системы и ключевые интересы друг друга, а также не пересекать взаимные «красные линии».

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что США, Китай и россия имеют уникальные возможности для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на призывы Си Цзиньпина к ядерному разоружению, Китай продолжает наращивать собственный ядерный потенциал. По оценкам Пентагона, к 2030 году Пекин может иметь более тысячи ядерных боеголовок.

В то же время после истечения срока действия договора New START в феврале 2026 года США и россия впервые за десятилетия остались без действующего соглашения, которое ограничивало бы их стратегические ядерные арсеналы.

Напомним, еще в августе Китай передал россии сигнал с призывом не рассматривать возможность нанесения ядерного удара по территории Украины на фоне обострения войны.

Также недавно накануне у путина заявили, что в случае прямого нападения на Калининград или другой регион рф Москва будет рассматривать вопрос о применении всего арсенала имеющихся у нее вооружений.

В ответ Трамп заявил, что россия использует ядерную риторику относительно Калининграда из-за уязвимости этого российского анклава. Москва знает, что этот район невозможно защитить в реальном бою – именно поэтому ей нужно «ядерное предупреждение».

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