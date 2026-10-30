Рекордный взлом в истории крипторынка: хакеры из КНДР похитили $6,3 млрд с Binance

Хакеры похитили из крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance активы на $6,3 млрд. По данным аналитических компаний, за атакой стоят северокорейские хакеры. Биржа уже заморозила около $3 млрд похищенных средств и заявила, что компенсирует все убытки от взлома.

Об этом сообщает Reuters.

30 октября 2026, 00:01 Крупнейшая криптобиржа мира могла подвергнуться хакерской атаке – СМИ Соучредитель Binance CZ заявил о возможном взломе криптобиржи. Компания расследует инцидент, а биткоин на фоне рыночной распродажи подешевел на 3,7 процента.

По данным американских компаний по анализу блокчейна TRM Labs и Chainalysis, к атаке причастны хакеры из Северной Кореи. Они атаковали кошельки Binance в десяти блокчейнах и перевели большую часть средств примерно за 20 минут.

В TRM Labs отметили, что особенности атаки совпадают с предыдущими масштабными взломами, связанными с Северной Кореей. В частности, речь идет о взломе криптобиржи Bybit в 2025 году, ответственность за который Федеральное бюро расследований США возложило на Пхеньян.

В Binance сообщили, что совместно с партнерами заморозили около $3 млрд активов. В то же время статус остальных $3,3 млрд пока остается неизвестным.

Соосновательница биржи Йи Хе заявила, что Binance покроет все убытки от хакерской атаки. В компании также подчеркнули, что депозиты пользователей не пострадали, а услуги по выводу средств планируют восстановить в течение следующих 48 часов.

По предварительным результатам расследования, причиной взлома мог стать скомпрометированный ноутбук одного из инженеров Binance. Через него злоумышленники могли получить доступ к одной из систем биржи и осуществить несанкционированный вывод средств.

Реакция крипторынка

Новость о взломе сразу отразилась на стоимости криптовалют. Во время торгов в пятницу, 30 октября, биткоин подешевел более чем на 3% – до $76 368, самого низкого уровня за шесть недель.

Ethereum также потерял более 3%, опустившись до $2178 – минимума за два месяца. Токен BNB, используемый для оплаты комиссий на Binance, за последние сутки подешевел на 5% – до $709,70.

Акции криптобиржи Coinbase упали на 4,8%, а компании Strategy, инвестирующей в биткоин, – почти на 6% во время расширенных торгов в США.

Аналитики предупреждают, что масштабный взлом может заставить инвесторов пересмотреть отношение к рискам хранения цифровых активов на централизованных биржах. В частности, речь идет об угрозах для безопасности средств, платежеспособности и ликвидности таких платформ.

Как отмечает Reuters, инцидент стал очередным масштабным случаем кражи криптовалют. По данным TRM Labs, в прошлом году в результате почти 150 атак злоумышленники похитили криптовалюты на общую сумму $2,9 млрд. В сентябре биржа Bitget сообщила о похищении со своей платформы активов примерно на $350 млн.

Напомним, в ночь на 30 октября сооснователь Binance Чанпэн Чжао заявил, что крупнейшая в мире криптобиржа могла подвергнуться хакерской атаке. В то же время в компании сообщают, что в настоящее время проверяют этот инцидент.

Как известно, летом курс Bitcoin опустился ниже $60 000 – это стало самым низким показателем за 20 месяцев на фоне массового сброса рисковых активов.

Кроме этого, ранее появлялась информация, что криптобиржа Binance передала российским спецслужбам данные пользователей, переводивших криптовалюту в поддержку Вооруженных сил Украины.

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