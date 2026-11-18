Европейский Союз планирует запретить въезд на свою территорию российским военным, которые принимали участие в боевых действиях в Украине. Соответствующие ограничения должны стать ключевым элементом нового, 22-го пакета санкций против россии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе закрытых обсуждений.

4 сентября 2026, 00:57 ЕС может ограничить турвизы для россиян и расширить санкции против «теневого флота» – СМИ Евросоюз рассматривает ограничение туристических виз для россиян, санкции против нефтяных танкеров и новую помощь Украине после атаки дронов в Германии.

По словам собеседников агентства, Европейская комиссия готовит предложение о введении визового запрета для российских военных, которые принимали участие в войне против Украины.

Ожидается, что именно это ограничение станет центральным элементом нового санкционного пакета, направленного на усиление давления на москву.

Какие еще санкции готовит ЕС

По информации Bloomberg, Еврокомиссия также планирует предложить ряд дополнительных ограничений, в частности:

санкции против нескольких российских банков и поставщиков криптовалютных услуг;

ограничения в отношении примерно 65 судов российского теневого флота, которые используют для транспортировки нефти;

экспортные ограничения против предприятий, связанных с военной промышленностью;

запрет на поставку дополнительных категорий товаров, которые могут использоваться для производства вооружения;

запрет на проведение операций с рядом портов и нефтеперерабатывающих заводов.

ЕС рассчитывает принять 22-й пакет санкций уже в декабре. В то же время для его утверждения необходима единогласная поддержка всех государств-членов, поэтому окончательный перечень ограничений еще может измениться.

Как отмечают источники, ради быстрого согласования санкций Еврокомиссия, вероятно, откажется от предложений, которые ранее вызывали возражения отдельных стран. В частности, речь идет о запрете на предоставление морских услуг.

ЕС планирует создать отдельный орган по контролю за санкциями

Помимо подготовки нового пакета ограничений, Евросоюз намерен создать специальный санкционный офис. По словам источников агентства, новая структура объединит функции, которые ныне распределены между финансовыми, торговыми и налоговыми службами ЕС.

Предполагается, что офис начнет работу в начале 2027 года и будет контролировать весь процесс – от разработки санкционных предложений до обеспечения выполнения уже принятых ограничений.

Кроме того, в рамках нового санкционного пакета ЕС планирует предложить отдельную категорию ограничений, направленных на технологии и сервисы социальных сетей.

Напомним, недавно правительство Финляндии ввело дополнительные ограничения на въезд для граждан россии. Отныне россиянам будет сложнее приехать в страну для краткосрочной работы по шенгенской визе. В частности, новые правила касаются профессиональных спортсменов, даже если они выступают под нейтральным флагом.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо инициировал обсуждение в Европейском совете относительно полного запрета туристических виз для граждан рф.

Также в сентябре немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал страны ЕС сократить выдачу туристических виз гражданам россии до «абсолютного минимума». Он объяснил это рисками шпионажа и диверсий, а ряд стран, в частности Финляндия, Польша и государства Балтии, уже имеют более жесткие национальные ограничения.

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