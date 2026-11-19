Армия российской федерации массированно атаковала Киев днем 19 ноября. Реактивные дроны попали в жилые и нежилые здания в нескольких районах столицы. Также есть информация о пострадавших.

Об этом сообщил столичный глава Виталий Кличко в официальных соцсетях.

По предварительным данным, в Подольском районе горит жилой дом, загорелись квартиры жильцов.

19 ноября 2026, 08:58 Рф ночью атаковала Украину ракетами Оникс и почти сотней дронов: сколько сбила ПВО В ночь на 19 ноября россия атаковала Украину ракетами «Оникс» и 98 беспилотниками, из которых 61 – реактивный. Силы ПВО обезвредили 69 дронов, попадания зафиксировали на 18 локациях.

«На Подоле на одной из локаций возгорание квартир в доме. По другому адресу – падение БПЛА на открытой территории», – написал Кличко.

Также в Оболонском районе горят обломки на проезжей части дороги, а в Шевченковском – обломки упали на крышу 8-этажного дома.

В настоящее время на месте работают все необходимые экстренные службы.

«В Подольском районе обломки БПЛА также упали возле трехэтажного здания. Предварительно, без пожара», – добавил Кличко.

По данным столичного мэра, одного пострадавшего в результате атаки врага госпитализировали медики.

Тем временем в КГВА уточнили, что ранена женщина. Ей оказывают необходимую помощь.

«На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. Ей оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в заявлении КГВА.

Напомним, ранее сегодня российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Киеву и Бучанскому району области. Последствия вражеской атаки зафиксировали в трех районах столицы, а в Киевской области погибла женщина и один мужчина пострадал.

Также российские войска ударили по жилой многоэтажке в Изюме, полностью разрушив подъезд дома. Более 15 человек пострадали, среди них есть дети.

Как известно, российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине противокорабельные ракеты Оникс, а также 98 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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