Армия российской федерации массированно атаковала Киев днем 19 ноября. Реактивные дроны попали в жилые и нежилые здания в нескольких районах столицы. Также есть информация о пострадавших.
Об этом сообщил столичный глава Виталий Кличко в официальных соцсетях.
По предварительным данным, в Подольском районе горит жилой дом, загорелись квартиры жильцов.
«На Подоле на одной из локаций возгорание квартир в доме. По другому адресу – падение БПЛА на открытой территории», – написал Кличко.
Также в Оболонском районе горят обломки на проезжей части дороги, а в Шевченковском – обломки упали на крышу 8-этажного дома.
В настоящее время на месте работают все необходимые экстренные службы.
«В Подольском районе обломки БПЛА также упали возле трехэтажного здания. Предварительно, без пожара», – добавил Кличко.
По данным столичного мэра, одного пострадавшего в результате атаки врага госпитализировали медики.
Тем временем в КГВА уточнили, что ранена женщина. Ей оказывают необходимую помощь.
«На данный момент известно об одной пострадавшей женщине. Ей оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в заявлении КГВА.
Напомним, ранее сегодня российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Киеву и Бучанскому району области. Последствия вражеской атаки зафиксировали в трех районах столицы, а в Киевской области погибла женщина и один мужчина пострадал.
Также российские войска ударили по жилой многоэтажке в Изюме, полностью разрушив подъезд дома. Более 15 человек пострадали, среди них есть дети.
Как известно, российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине противокорабельные ракеты Оникс, а также 98 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.
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