Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение о конфискации активов бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Артема Снежко, который ранее исполнял обязанности начальника этого управления.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, Высший антикоррупционный суд конфисковал активы экс-начальника отдела налоговой Сумщины Артема Снежко, а именно: автомобиль Lexus RX 350 стоимостью 3,1 млн грн, который зарегистрирован на жену близкого товарища чиновника; 4 объекта недвижимости (3 квартиры и 1 паркоместо) общей стоимостью 3,9 млн грн, которые юридически оформлены на мать жены чиновника. На указанное решение поданы апелляционные жалобы.

«19 ноября 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение ВАКС от 24 июня 2026 года о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, которыми фактически распоряжается семья уже бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Сумской области Артема Снежко. Суд согласился с доводами прокурора и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчиков. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения», – информирует САП.

Напомним, прокурор САП подал иск к Снежко, матери его жены и еще одному приближенному человеку. Как установил прокурор, жена налоговика пользуется автомобилем Lexus RX 350 2022 года выпуска, который зарегистрирован на третье лицо. Также на мать его жены было оформлено паркоместо общей площадью 18,4 кв. м и три квартиры общей площадью 59, 55,9 и 44 кв. м. Общая стоимость имущества – 7,03 млн грн. Одновременно анализом доходов установлено, что никто из вышеперечисленных лиц не имел достаточно доходов для приобретения этого имущества.

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