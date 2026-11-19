В четверг, 19 ноября, российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Киеву и Бучанскому району области. Последствия вражеской атаки фиксируют в трех районах столицы, а на Киевщине погибла женщина и один мужчина пострадал.

Об этом сообщают начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко и столичный мэр Виталий Кличко.

«Трагические последствия вражеской атаки БпЛА на Киевщину. В Бучанском районе частично разрушен частный жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1982 года рождения», – написал руководитель области.

По его словам, в результате удара мужчина 1977 года рождения получил порезы конечностей и острую реакцию на стресс, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

При этом сегодня днем российские беспилотники также атаковали Киев. По данным городского головы, в Подольском районе зафиксировано попадание в трехэтажное офисное здание, где загорелась мансарда.

Также в Деснянском районе произошло возгорание кровли трехэтажного здания. В то же время в Голосеевском районе из-за падения БпЛА загорелся автомобиль на парковке медицинского центра, а также получили повреждения фасад и остекление многоэтажного нежилого здания.

Уже в 14:40 Кличко сообщил о новых взрывах в центре Киева. По его словам, продолжается работа ПВО.

Напомним, в четверг, 19 ноября, российские войска ударили по жилой многоэтажке в Изюме, полностью разрушив подъезд дома. По меньшей мере 16 человек пострадали, среди них есть дети.

Как известно, российские войска в ночь на 19 ноября выпустили по Украине противокорабельные ракеты Оникс, а также 98 ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Также российские войска 18 ноября атаковали Одессу. В центре города поврежден жилой дом. Известно о трех погибших и раненых.

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