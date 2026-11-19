Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 998 400 грн с возложением обязанностей к бывшей начальнице отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры, адвокату Ольге Яровой.

Об этом сообщает пресс-служба САП, но не указывает фамилию подозреваемой.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Яровой, которой накануне сообщили о подозрении. По версии следствия, она причастна к подстрекательству фигурантов дела бывшего главы налоговой о конвертационных центрах.

«Следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде 998 тыс. грн залога к адвокату, которая подозревается в подстрекательстве организатора конвертационного центра дать взятку одному из руководителей подразделения САП за получение информации о планах правоохранителей и непривлечение к уголовной ответственности. Также суд возложил на подозреваемую ряд процессуальных обязанностей, в частности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; сдать на хранение заграничные паспорта», – информирует прокуратура.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили 11 человек в участии в преступной организации, которая создала конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. В частности, среди подозреваемых есть бывший глава Государственной налоговой службы Евгений Олейников. Как установило следствие, он способствовал беспрепятственной работе конвертцентра, а его бывшая заместительница, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу нужных компаний.

По данным НАБУ, участники организации создали схему из более 200 юридических лиц для минимизации налоговых платежей. Деятельность центра стала возможной благодаря систематическим злоупотреблениям должностных лиц ГНС и подкупу отдельных служащих.

По материалам дела, в 2020–2023 годах центр выписал налоговые накладные с ложными данными на общую сумму 15 млрд грн, фиктивный НДС составил более 2,3 млрд грн. В результате махинации государственный бюджет недополучил более 147 млн грн.

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