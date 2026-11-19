Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководителю Северного управления заказчика работ Минобороны.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.

23 октября 2026, 15:15 НАПК заявляет о нарушениях в 99% проверенных деклараций: итоги за неполный год За неполный 2026 год НАПК проверило 653 декларации и заявило о недостоверных сведениях на 2,618 млрд грн. Подробнее о крупнейших найденных нарушениях – на инфографике «Слово и дело».

По данным следствия, бюджетное учреждение, которое возглавляет чиновник Минобороны, является заказчиком строительных, восстановительных, реконструкционных и инженерно-технических работ для нужд Сил обороны.

«С начала полномасштабной войны чиновник приобрел активов на сумму 12,6 млн грн, которые не соответствуют его официальным доходам. Установлено, что в течение 2022–2026 гг. фигурант и члены его семьи приобрели в собственность и не отразили в официальных декларациях: частный дом и земельный участок; новый автомобиль премиального бренда; наличные в долларах США и евро на общую сумму более 6,8 млн в гривневом эквиваленте. В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия для установления источников происхождения таких активов, а также изучается версия об использовании для этого служебных полномочий фигуранта», – говорится в сообщении.

Как сообщили в ОГП, правоохранители установили, что чиновник и его семья владеют частным домом с земельным участком на Киевщине стоимостью более 7,4 миллиона гривен, автомобилем премиального бренда и значительными суммами наличных.

В частности, во время обысков правоохранители изъяли почти 125 тысяч долларов, более 23 тысяч евро и документы о приобретении имущества.

«По результатам анализа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, стоимость исследованных активов составила более 22,7 млн грн, тогда как законные доходы – около 10,1 млн грн. Разница превысила 12,6 млн грн», – заявили в ОГП.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение) и он уже отстранен от занимаемой должности. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

При этом по информации Офиса Генпрокурора, 13 ноября суд отстранил его от должности и избрал меру пресечения в виде залога в размере 260 тысяч гривен. Залог уже внесли.

Как известно, летом экс-чиновник Минобороны получил подозрение за поставку ВСУ бракованных минометов.

Напомним, фигурант дела Карфаген генерал-майор СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО и публично попросил создать временную следственную комиссию по расследованию коррупции в НАБУ.

Кроме этого, антикоррупционный прокурор утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении двух работников спецслужбы.

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