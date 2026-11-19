Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с совладельцем ООО «Украинская трубопромышленная компания» Константином Мельником в рамках дела офицера Службы безопасности Украины Артема Шило о коррупции на АО «Укрзализныця».

Такой приговор 12 ноября вынес ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Мельник признал вину и обязался изобличить работника СБУ. Также предприниматель возместит 20 млн грн убытков, нанесенных УЗ. К тому же, он задонатит 40 млн грн на счет фонда «Вернись живым». Отдельно Мельник уплатит 51 млн грн штрафа и у него спецконфискуют активов на 168,53 млн грн.

«Утвердить соглашение о признании виновности. (Мельника – ред.) признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.209 УК Украины. Окончательное наказание назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях или организациях, на срок 3 года и со штрафом 3 миллиона необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 000 грн. Освободить (Мельника – ред.) от отбывания назначенного наказания в виде 8 лет лишения свободы с испытанием, установить ему испытательный срок продолжительностью 1 год 6 месяцев», – говорится в решении.

Ранее Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение с офицером СБУ Артемом Шило.

Напомним, НАБУ и САП задержали бывшего советника Офиса президента Артема Шило. Позже ему и другим фигурантам сообщили о подозрении. По версии следствия, Шило, должностные лица АО «Укрзализныця» и другие соучастники обеспечили определение частной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Трансформаторы закупили в Узбекистане и поставили в Болгарию, где их уже купила частная компания, которая контролируется гражданином Беларуси, часто посещающим россию.

В дальнейшем эти трансформаторы закупила УЗ по завышенной стоимости, что нанесло компании 94,8 млн грн убытков. Этими средствами завладела организованная группа и распорядилась по собственному усмотрению.

Также Шило сообщили о подозрении в организации завладения средствами УЗ при закупке кабелей.

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