Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговор экс-главе Государственного агентства лесных ресурсов Виктору Сивцу, возглавлявшему его во времена президентства Виктора Януковича, а также его супруге Марине Журавлевой по делу о получении ими более 141 млн грн неправомерной выгоды и легализации этих средств.

Соответствующее решение 18 ноября принял ВАКС, сообщает пресс-служба суда.

«Высший антикоррупционный суд вынес приговор, которым признал виновным экс-главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и отмывании денег, добытых преступным путем. Его супругу суд признал виновной в пособничестве в получении неправомерной выгоды и в отмывании средств. Бывшему руководителю Гослесагентства ВАКС назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его супруге – 10 лет лишения свободы», – говорится в решении.

Как отмечается, у обоих фигурантов дела конфисковали все их имущество и запретили занимать определенные должности сроком на 3 года. При этом Сивец и его супруга получили приговоры заочно, поскольку находятся на территории рф.

Кроме того, суд постановил передать государству: – более 1,2 млн евро и более 1,4 млн долларов США со счета компании в швейцарском банке; – два дома с земельными участками в Печерском районе Киева, оформленные на другое лицо. Один из этих домов имеет площадь более 1000 кв. м.

Напомним, 23 мая 2016 года Сивцу и его супруге Марине Журавлевой заочно сообщили о подозрении. По версии следствия, Журавлева вместе с сообщниками в период с февраля 2011 года по февраль 2014 года получила от иностранных компаний Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Турция), Uniles s.r.o. (Словакия), Balticwood Spolka Akcyjna (Польша) и Confana Industries SRL (Румыния) неправомерную выгоду в виде оплаты за «маркетинговые услуги» при покупке в Украине лесопродукции на общую сумму $3,7 млн и 10,8 млн евро, которые в дальнейшем «отмыла» в соучастии с другими лицами.

Соответствующие средства легализовывались через подставных предпринимателей, среди которых, в частности, был и их пособник - Сергей Алексеенко, которого ВАКС уже приговорил к 10 годам заключения. После чего деньги выводились за границу на офшорные счета.

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