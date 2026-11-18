В центральной части Киева днем 18 ноября обломки вражеского дрона попали в жилую многоэтажку на уровне 11 этажа. Экстренные службы направляются на место.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

По его данным, обломки вражеского БПЛА повредили 28-этажный дом в Печерском районе Киева.

«В Печерском районе попадание обломков БПЛА в 28-этажный жилой дом на уровне 11 этажа. Экстренные службы направляются на место», – написал Кличко в соцсетях.

Также он добавил, что в том же районе зафиксировано падение обломков в парковой зоне.

Тем временем местные Телеграм-каналы сообщили, что дрон попал в одну из элитных многоэтажек в Новопечерских Липках. На месте возникло задымление.

Напомним, утром 18 ноября военные армии российской федерации ударили по рынку в городе Златополь Харьковской области. Известно о более чем 10 раненых.

Также российские войска в среду атаковали Одессу. В результате удара поврежден жилой дом в центре города. Известно о трех погибших, также есть раненые.

А в ночь на 18 ноября оккупанты выпустили по Украине 141 ударный беспилотник разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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