В ночь на 17 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и крылатые ракеты разных видов, а также 306 ударных беспилотников, из них – 92 реактивных. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, с 18:00 16 ноября противник атаковал Украину:

баллистическими ракетами Искандер-М/Циркон/С-400 из Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской обл. рф,

крылатыми ракетами Искандер-К из Курской, Ростовской, Орловской обл. рф;

управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из Белгородской обл. рф,

306 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие/подавление 3 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 3 Бандероль/Дань-Т и 205 вражеских БпЛА типа Shahed (48 из них – реактивные), Гербера, дронов других типов. Информация относительно крылатых ракет и 60 ударных БпЛА уточняется.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 44 локациях. Атака продолжается.

Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве прозвучала серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Городской голова Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

Позже стало известно, что вследствие российской атаки на Киев погибли два человека.

Кроме того, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли серию ударов по Запорожью, в частности, попав дроном в автомобиль, вследствие чего погиб водитель. Также по меньшей мере три человека были травмированы вследствие атаки баллистикой на город Смела Черкасской области.

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