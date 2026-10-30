Представители Пентагона в последние недели призывали несколько стран НАТО, в частности Литву, Латвию и Эстонию, смягчить публичную риторику относительно угрозы со стороны россии. В Вашингтоне считают, что некоторые заявления европейских лидеров могут подрывать безопасность континента.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ситуацией.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

По словам источников, американские чиновники в ходе двусторонних встреч просили представителей европейских стран сдержаннее высказываться о российской угрозе. В частности, речь шла о заявлениях, в которых утверждалось, что Москва оказалась в безвыходном положении и прибегает к все более отчаянным действиям из-за замедления своего наступления в Украине.

Одним из представителей США, передававшим такие сообщения, был заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. Он также принимает участие в пересмотре американского военного присутствия в Европе.

Как рассказал один из источников, во время недавнего разговора с представителем страны Балтии Колби заявил, что Европе не следует «дразнить» россиян. В качестве примера неудачной риторики он привел публичные сравнения россии с «загнанной в угол крысой».

В конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал владимира путина «крысой, загнанной в угол». Он предположил, что российский лидер прибегает к диверсиям в Европе из-за трудностей российской армии в Украине.

По словам другого европейского чиновника, американская сторона передает союзникам примерно следующее сообщение: США помогают Европе, но призывают не привлекать излишнего внимания громкими заявлениями.

В то же время некоторые европейские чиновники удивлены такими рекомендациями. Один из собеседников Reuters отметил, что разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы и без того сдержанно оценивали вероятность того, что россия будет проверять на прочность механизм коллективной обороны НАТО.

Американские призывы прозвучали на фоне дискуссий внутри НАТО о том, как публично говорить об угрозе со стороны россии. Часть западных чиновников считает, что акцент на российской угрозе может играть на руку Кремлю, который стремится распространять страх и ослаблять поддержку Украины. Другие убеждены, что европейские правительства должны открыто объяснять гражданам необходимость тратить ресурсы на сдерживание Москвы.

Особое беспокойство вызывает вероятное усиление российской кампании диверсий в Европе. Западные разведчики заявляют, что Москва в последнее время активизировала скрытые атаки против стран НАТО.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с россией потенциальные бизнес-сделки в рамках усилий по завершению войны в Украине. Эти инициативы вызывают неоднозначную реакцию в Европе, где многие чиновники выступают за сохранение экономической изоляции Кремля.

Кроме того, Пентагон пересматривает военное присутствие США в Европе. Этот процесс может привести к существенному сокращению американского контингента на континенте. Вашингтон подчеркивает, что европейские члены НАТО должны брать на себя больше ответственности за собственную оборону, поскольку США сосредоточивают внимание на угрозах на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Азии.

Напомним, ранее сообщалось Европейский Союз рассматривает создание нового механизма совместного ответа на российские гибридные атаки, которые не достигают уровня вооруженного нападения. Речь идет о протоколе, который должен помочь странам ЕС координировать действия в ответ на диверсии, кибератаки, поджоги и вторжения беспилотников.

Также как писали СМИ, россия сместила фокус на кибератаки и диверсии в Европе, чтобы запугать и расколоть союзников Украины, из-за собственных неудач на фронте.

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