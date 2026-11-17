В Киеве вечером 17 ноября запускают 16 дополнительных рейсов Kyiv City Express, чтобы обеспечить стабильное сообщение между левым и правым берегами столицы.

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщила пресс-служба Киевской городской электрички.

«Чтобы поддержать пассажиров и обеспечить стабильное сообщение между левым и правым берегами, увеличиваем количество дополнительных рейсов по полукольцу Почайная – Дарница – Выдубичи и Выдубичи – Дарница – Почайная со всеми промежуточными остановками», – говорится в сообщении.

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Уже сегодня вечером, 17 ноября, пассажиров ожидают 8 дополнительных рейсов, которые начнут движение с правого берега на левый.

Д10 Почайная – Дарница – Выдубичи стартует со станции Почайная в 16:59 Д09 Выдубичи – Почайная – Дарница со станции Выдубичи – в 17:00

А с 18 по 20 ноября, помимо 96 основных рейсов на полном кольце, будут курсировать еще 16 дополнительных – 8 в утренние и 8 в вечерние пиковые часы.

«Дополнительные рейсы кольцевой электрички – это удобная альтернатива в час пик, чтобы быстро добраться до или от станций синей («Почайная») и зеленой («Выдубичи») веток метро», – отметили в Kyiv City Express.

Также в пресс-службе обнародовали расписание дополнительных рейсов на период 17 – 20 ноября.

В то же время в компании предупредили, что из-за ситуации с безопасностью возможны оперативные задержки. Билеты на поезда можно приобрести, в частности, в приложении «Укрзализныци».

Маршрут Почайная - Дарница - Выдубичи

Вечерние рейсы (17-20 ноября):

Д10: Почайная - 16:59, Дарница - 17:26-17:34, Выдубичи - 17:45; Д12: Почайная - 17:59, Дарница - 18:24-18:32, Выдубичи - 18:44; Д14: Почайная - 18:59, Дарница - 19:24-19:34, Выдубичи - 19:46; Д16: Почайная - 19:59, Дарница - 20:24-20:32, Выдубичи - 20:42.

Утренние рейсы (18-20 ноября):

Д02: Почайная - 05:59, Дарница - 06:24-06:32, Выдубичи - 06:44; Д04: Почайная - 06:59, Дарниця... [исправляю] Дарница - 07:24-07:32, Выдубичи - 07:44; Д06: Почайная - 07:59, Дарница - 08:24-08:32, Выдубичи - 08:44; Д08: Почайная - 08:59, Дарница - 09:24-09:32, Выдубичи - 09:44. Маршрут Выдубичи - Дарница - Почайная

Вечерние рейсы (17-20 ноября):

Д09: Выдубичи - 17:00, Дарница - 17:11-17:19, Почайная - 17:44; Д11: Выдубичи - 17:53, Дарница - 18:04-18:17, Почайная - 18:44; Д13: Выдубичи - 18:55, Дарница - 19:07-19:17, Почайная - 19:43; Д15: Выдубичи - 19:58, Дарница - 20:10-20:18, Почайная - 20:45.

Утренние рейсы (18-20 ноября):

Д01: Выдубичи - 05:52, Дарница - 06:06-06:16, Почайная - 06:44; Д03: Выдубичи - 06:52, Дарница - 07:06-07:16, Почайная - 07:44; Д05: Выдубичи - 07:52, Дарница - 08:04-08:16, Почайная - 08:44; Д07: Выдубичи - 08:52, Дарница - 09:04-09:17, Почайная - 09:44.

Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве прозвучала серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Городской голова Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

Также сообщалось, что для полного восстановления движения по Южному мосту в Киеве понадобится от двух до трех месяцев. В то же время в столице уже начали строительство двух понтонных переправ через Днепр.

Тем временем Министерство инфраструктуры Украины начинает подготовку проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Он должен стать альтернативным маршрутом сообщения между берегами столицы и повысить устойчивость транспортной системы на фоне российских ударов по мостам.

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