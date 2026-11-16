ВСУ назначил заседание по жалобе на оправдание экс-чиновника Минобороны

Верховный суд назначил на 2 марта 2027 года заседание по рассмотрению жалоб на приговор, которым оправдали бывшего директора департамента капитального строительства Министерства обороны Украины Ларису Храмченко и руководителя ООО «Будкапиталс» Евгения Пинчука от обвинений в растрате средств.

Такое решение 12 ноября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд оправдал экс-директора департамента Минобороны Ларису Храмченко и руководителя ООО «Будкапиталс» Евгения Пинчука от обвинений в растрате средств. Одновременно их признали виновными в служебном подлоге, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Апелляционная палата ВАКС это решение оставила без изменений. Позже прокурор САП подал кассационную жалобу. Также приговор обжаловала и сторона защиты.

«Закончить подготовку и назначить уголовное производство по кассационным жалобам на приговор ВАКС от 16 октября 2025 года и определение АП ВАКС от 9 июня 2026 года к рассмотрению в кассационном порядке Верховным Судом коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда на 11:00 2 марта 2027 года», – говорится в решении.

Напомним, в апреле 2023 года САП направила это дело в суд. По версии обвинения, в.и.о. директора департамента капитального строительства МОУ вместе с сообщником создали условия для перечисления весной 2015 года более 18,66 млн грн компании-застройщику за якобы готовые для вселения военнослужащих и их семей 96 квартир в доме в Киево-Святошинском районе Киевской области (пригород Киева). На самом же деле дом и жилища в нем на тот момент, как выяснили детективы НАБУ, были недостроены, не имели внутренней отделки, не имели всех подведенных коммуникаций, что делало их непригодными для жизни. В то же время подозреваемая фактически подделала необходимые для перечисления средств документы, внеся недостоверные сведения о состоянии готовности жилья.

Инициатором схемы НАБУ и САП считают должностное лицо МОУ, директора компании-застройщика – ее соучастником. В частности, он подал в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это способствовало совершению преступления.

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