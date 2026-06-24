В Германии из-за масштабного сбоя полностью останавливали движение железной дороги по стране

Мир
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Немецкая железная дорога полностью остановилась на время по всей стране из-за масштабного сбоя связи в Deutsche Bahn.
Reuters

В Германии на время полностью останавливали железнодорожное движение по всей стране из-за масштабного сбоя в системе внутренней связи оператора Deutsche Bahn.

Об этом сообщают издания Bild и ВВС.

Как отмечается, поздно вечером во вторник, 23 июня, железнодорожное движение в Германии полностью останавливалось на фоне масштабного сбоя в цифровой железнодорожной радиосети GSM-R, обеспечивающей беспроводную связь между машинистами поездов и центрами управления движением. Из-за потери внутренних каналов связи поезда останавливали непосредственно на станциях, а на вокзалах образовались огромные очереди.

Пассажиров призывали искать альтернативные виды транспорта, так как ожидались значительные задержки и отмены рейсов. Сбой также парализовал работу берлинской городской электрички (S-Bahn).

«Нам удалось стабилизировать ситуацию с помощью аварийной системы», – отметила глава Deutsche Bahn Эвелин Палла.

По данным СМИ, после полуночи железнодорожное движение начало постепенно восстанавливаться – первые поезда тронулись примерно через 2 часа после сбоя, а движение постепенно начало налаживаться по всей сети.

Уже в 01:00 по местному времени company сообщила о полном устранении сбоя и поблагодарила пассажиров за терпение. В общей сложности вынужденная пауза в работе перевозчика Deutsche Bahn продолжалась около 90 минут.

В компании Deutsche Bahn планируют провести внутреннюю проверку цифровых и радиосистем, чтобы понять причину аварии.

Напомним, недавно в работе сервисов Meta фиксировался масштабный сбой – не работали Facebook, Instagram и Messenger.

Как известно, это уже не первый сбой в работе Facebook в этом месяце. 2 июня на подобную проблему уже жаловались пользователи monobank, Facebook, Viber и ряда других сервисов.

Также в этом году масштабный сбой произошел в работе ChatGPT. Проблемы возникали у пользователей из разных стран мира. В частности, нейросеть очень долго обрабатывала запросы или полностью выдавала ошибку.

Кроме этого, в пункте пропуска «Паланка» в Одесской области вечером 13 июня возобновили работу в штатном режиме после того, как пропускные операции прекращали из-за технической неисправности.

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