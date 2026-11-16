Суд снова продлил арест экс-начальнику базы НГУ и уменьшил залог

**Высший антикоррупционный суд продлил до 9 января 2027 года срок содержания под стражей бывшего начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации Национальной гвардии Владимира Федоровского в рамках дела о хищении на более чем 150 млн грн. Одновременно ему уменьшили залог до 17 млн грн.

Такое решение 11 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-начальника ЦБПТК Нацгвардии Владимира Федоровского. Альтернативой ему определили залог в размере 29,95 млн грн. Во время обжалования меры пресечения Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог до 23,29 млн грн. Позже ВАКС уменьшил залог до 20 млн грн.

Детектив Национального антикоррупционного бюро снова просил продлить арест Федоровского еще на два месяца и не изменять размер залога. Однако следственный судья уменьшил залог на 3 млн грн.

«Ходатайство удовлетворить частично. Продлить подозреваемому (Федоровскому – ред.) срок содержания под стражей на 60 дней. Определение о продлении срока содержания под стражей действует до 9 января 2027 года. Определить подозреваемому залог в размере 17 000 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам в хищениях на более чем 150 млн грн Национальной гвардии. По версии следствия, в 2024 году для нужд НГУ планировали приобрести недвижимость для хранения продовольствия военных. Однако вместо прямой покупки по рыночной цене должностные лица якобы договорились с предпринимателями, которые через подконтрольную компанию приобрели объект, а затем перепродали его НГУ по завышенной более чем на 143 млн грн стоимости.

Как утверждает следствие, привлеченные оценщики внесли в отчеты заранее определенную завышенную цену имущества. Кроме того, участники схемы якобы завладели еще более чем 7 млн грн во время закупок солнечных электростанций и автомобильных шин для воинских частей. За незаконно полученные средства должностные лица приобрели элитные автомобили, в частности Mercedes-Benz AMG GLE, Toyota Land Cruiser 300 и Audi Q8, земельные участки вблизи Киева, квартиру в столице площадью более 130 кв. м и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тыс. долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.